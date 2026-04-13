Partirà domani da Magliano il secondo ciclo di incontri ’ La tua voce conta ’ organizzato da Cna per "conoscere le esigenze dei territori – si spiega – e progettare azioni che favoriscano la nascita di un ’ distretto di conciliazione vita lavoro ’". Primo appuntamento dalle 15 alle 17 nel Centro enoturistico di Magliano (coordinano Luana Calussi e Francesca Sciuto). "Si tratta di un progetto ambizioso – spiega il direttore di Cna, Anna Rita Bramerini – al quale stiamo lavorando da tempo con il supporto di Claudia Musolesi, consulente in work&life balance con una particolare attenzione alle politiche di conciliazione vita-lavoro. Un percorso...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclo ’La tua voce conta’. La Cna sul territorio. Gli incontri prendono il via

“Il racconto e la voce”, il ciclo di incontri a Terranuova BraccioliniL’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Glicine - Intrecci di idee Aps, realtà attiva sul territorio nella promozione culturale e sociale, in...

Terranuova Bracciolini, al via il ciclo di incontri “Il racconto e la voce”Arezzo, 2 febbraio 2026 – Prenderà il via giovedì 5 febbraio a Terranuova Bracciolini il ciclo di incontri “Il racconto e la voce”, un percorso...