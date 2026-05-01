Le imprese che promuovono iniziative di conciliazione tra vita privata e lavoro potranno beneficiare di un incentivo che arriva fino all’1 per cento delle spese sostenute, con un limite massimo di 50.000 euro all’anno per ciascuna azienda. Questa misura mira a sostenere le attività che favoriscono un migliore equilibrio tra gli impegni professionali e personali dei dipendenti. La norma prevede anche un’esenzione parziale dai contributi per le imprese che adottano tali politiche.

Sgravi contributivi per le imprese che mettono in campo strumenti per la conciliazione tra lavoro e vita familiare, ottenendo la certificazione UNIPdrR 192:2026, un nuovo strumento entrato in vigore proprio in questi giorni per il riconoscimento di organizzazioni pubbliche e private che scelgono di investire su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute, continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto Lavoro, approvato dal Cdm e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Imprese, incentivo fino all’1% per chi sostiene la conciliazione vita-lavoro

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