Giardini Naxos il Comitato contro nuove concessioni a Schisò | Rischio perdita totale di spiaggia libera

A Giardini Naxos si torna a discutere sulla gestione della spiaggia di Schisò, dove il Comitato Civico per i Beni Pubblici ha presentato opposizioni ufficiali contro il rilascio di nuove concessioni temporanee a operatori balneari già presenti nell’area. La questione riguarda il rischio di perdita totale della spiaggia libera, poiché le nuove autorizzazioni potrebbero estendere le aree occupate dagli stabilimenti. La discussione si concentra sul futuro dell’area pubblica e sulla tutela degli spazi senza servizi a disposizione della popolazione.

A Giardini Naxos si riaccende il confronto sulla gestione del litorale di Schisò, dove il Comitato Civico per i Beni Pubblici di Giardini Naxos ha presentato formali opposizioni al rilascio di nuove concessioni brevi da parte di operatori balneari già attivi nell’area.Secondo il Comitato, le.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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