Nella giornata del 2 giugno, negli stabilimenti balneari italiani aderenti a Sib-Fipe, si è svolta la prima giornata di mobilitazione della categoria. La protesta è stata organizzata per chiedere l’approvazione di una legge riguardante le concessioni demaniali, dopo 16 anni di attesa. La mobilitazione ha coinvolto numerosi stabilimenti lungo tutta la penisola. La sigla sindacale rappresentativa dei balneari ha promosso questa iniziativa per richiamare l’attenzione sulla questione delle concessioni.

Nella giornata di martedì (2 giugno) in tutti gli stabilimenti balneari italiani aderenti si è svolta la prima delle giornate di mobilitazione della categoria indetta da Sib-Fipe aderente a Confcommercio, la sigla sindacale maggiormente rappresentativa dei balneari italiani. “In ogni stabilimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concessioni demaniali: I Balneari chiedono certezze e sicurezze

Notizie e thread social correlati

Concessioni balneari, in Italia 30mila a rischio (ma Spagna e Grecia aggirano la legge Bolkestein)In Italia, circa 30mila concessioni balneari sono attualmente considerate a rischio a causa di cambiamenti normativi e leggi europee.

Fiumicino, concessioni demaniali: Catini annuncia una delibera per completare la proceduraA Fiumicino, il sindaco ha annunciato che sarà presto adottata una delibera per completare la procedura relativa alle concessioni demaniali.

Temi più discussi: Concessioni balneari, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Ginosa; Concessioni balneari, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Ginosa; Concessioni demaniali, i balneari rilanciano la protesta: Da 16 anni aspettiamo una legge; Marinella, l’estate fa cucù. Il bando è agli sgoccioli per le undici concessioni.

Consiglio comunale monotematico a Ginosa sulle concessioni balneari: ancora incertezza sul futuro del litorale x.com

Concessioni balneari, a Rimini pronti i bandi per 27 aree di spiaggia: quali sono i parametri richiesti e i criteri di assegnazioneLa gara del Comune riguarda le zone di solo ombreggio del litorale nord della città. L'assessora Ridolfi: È un bando è per situazioni specifiche, utile studiarlo come riferimento per quelli successiv ... corrieredibologna.corriere.it

Albenga apre le buste per le sue concessioni balneari: 23 le offerte per i 14 bagni marini cittadiniSi è svolta in Comune la seduta per l’apertura delle offerte. Commissione al lavoro per dare un punteggio ai progetti presentati ... ilsecoloxix.it