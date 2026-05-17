In Italia, circa 30mila concessioni balneari sono attualmente considerate a rischio a causa di cambiamenti normativi e leggi europee. Mentre nel paese si discute sulla riforma del settore, altri stati come la Spagna e la Grecia sembrano aggirare le normative sulla libera concorrenza, senza affrontare le stesse restrizioni. La questione riguarda principalmente la durata delle concessioni e le procedure di assegnazione, con diversi attori coinvolti nel tentativo di interpretare o aggirare le disposizioni legislative europee.

Sarebbe divertente immaginare Mao Zedong dopo la nuotata nello Yangtze a Wuhan (guarda te le coincidenze) – incipit della grande Rivoluzione culturale – che s’accomoda sulla riva con secchiello e paletta e scandisce «grande è la confusione sotto il cielo, dunque la situazione è eccellente». Questa è la condizione dei titolari dei circa 30 mila stabilimenti balneari d’Italia – danno da lavorare a mezzo milione di addetti – in balìa delle onde della direttiva Bolkestein. Tra proroghe, pronunciamenti, ordinanze che si susseguono, non sanno più che pesci pigliare e aspettano come l’oracolo di Delfi una sentenza della Cassazione. Sanno, però, che il 58% degli italiani vuol fare vacanze al mare: dunque grande confusione, ma eccellente prospettiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Concessioni balneari, in Italia 30mila a rischio (ma Spagna e Grecia aggirano la legge Bolkestein)

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