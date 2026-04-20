Fiumicino concessioni demaniali | Catini annuncia una delibera per completare la procedura

A Fiumicino, il sindaco ha annunciato che sarà presto adottata una delibera per completare la procedura relativa alle concessioni demaniali. La notizia arriva in risposta alle dichiarazioni fatte dai consiglieri di opposizione, che avevano sollevato alcune criticità sul tema. La delibera riguarda specificamente le modalità di gestione e assegnazione delle aree demaniali presenti sul territorio comunale. La decisione sarà formalizzata nei prossimi giorni, secondo quanto comunicato dall’amministrazione.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di opposizione ( leggi qui ), il delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, sottolinea che “gli unici a generare confusione sono proprio i firmatari del comunicato, oggi contestatori di una situazione che, negli anni passati, hanno contribuito direttamente a determinare in qualità di responsabili politici. Le procedure avviate dalla precedente amministrazione risultano incomplete e parziali: su oltre 100 concessioni balneari, ne sono state assegnate soltanto 27, senza che siano mai state chiarite in modo trasparente le motivazioni di tali scelte “. “Alla luce di questi dati, appare quindi improprio parlare di una gestione contraddittoria da parte dell’attuale amministrazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Concessioni demaniali, la replica di Catini: “Noi lavoriamo, dall’opposizione solo slogan”Fiumicino, 2 febbraio 2026 – “Non c’è alcun silenzio da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Baccini, che lavora con atti... Sentenze sulle concessioni, Catini rassicura Fiumicino: “Nessun allarme”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – In merito alle recenti pronunce giurisprudenziali che ribadiscono la non automaticità delle proroghe delle concessioni... Una raccolta di contenuti Fiumicino, concessioni demaniali: Catini annuncia una delibera per completare la proceduraFiumicino, 20 aprile 2026 – In merito alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di opposizione (leggi qui), il delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, sottolinea che gli unici a ... ilfaroonline.it Balneari, a Fiumicino le concessioni fino al 2033 restano valide. Ecco perchéFIUMICINO – Le spiagge di Fregene, Focene e Passoscuro non cambieranno proprietario, né finiranno ora nel calderone delle nuove aste balneari. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha mes ... ilfaroonline.it