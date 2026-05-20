Vasco Rossi e la sua band sbarcano a Rimini in vista del concerto i fan gli danno già la caccia
Vasco Rossi e la sua band sono arrivati a Rimini martedì, in vista del concerto previsto per questa sera. I fan si sono radunati nelle vicinanze, aspettando l’arrivo del cantante. La presenza del gruppo è stata segnalata in città già nelle prime ore del giorno. Da oggi, anche Vasco Rossi sarà nella località romagnola, dove si svolgerà l’evento musicale. La sua venuta ha attirato numerosi appassionati e curiosi lungo le strade della zona.
Rimini, 20 maggio 2026 – La sua band è arrivata martedì. E da stasera anche il ’Komandante’ finalmente arriva a Rimini. Dopo le prove alla discoteca Cromie a Castellaneta, in Puglia, Vasco Rossi è in città per le ultime prove allo stadio ’ Romeo Neri ’ di Rimini, dove il 30 maggio darà il via al suo tour. Come sempre, il rocker ha scelto come buen retiro il Grand Hotel di Rimini. La caccia dei fan, alla ricerca di foto e autografi, è già iniziata. E nei prossimi giorni ci sarà sempre più gente fuori dallo stadio. Basta ricordare quanto accadde nel 2023, con i fedelissimi di Vasco accampati per giorni fuori dal ’Romeo Neri’. Vasco Rossi, previsti oltre 40mila spettatori allo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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