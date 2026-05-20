Vasco Rossi e la sua band sbarcano a Rimini in vista del concerto i fan gli danno già la caccia

Vasco Rossi e la sua band sono arrivati a Rimini martedì, in vista del concerto previsto per questa sera. I fan si sono radunati nelle vicinanze, aspettando l’arrivo del cantante. La presenza del gruppo è stata segnalata in città già nelle prime ore del giorno. Da oggi, anche Vasco Rossi sarà nella località romagnola, dove si svolgerà l’evento musicale. La sua venuta ha attirato numerosi appassionati e curiosi lungo le strade della zona.

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