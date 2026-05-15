Milano si accende | il grande concerto di Radio Italia in Piazza Duomo

A Milano, Piazza Duomo si prepara ad accogliere un grande concerto organizzato da Radio Italia, con numerosi artisti sul palco. Sul palco saliranno anche Annalisa e i The Kolors, tra gli ospiti confermati. La diretta dell’evento sarà trasmessa in streaming e sarà possibile seguirla attraverso gli smart speaker Alexa, che permetteranno di ascoltare la trasmissione in modo semplice e immediato. L’evento coinvolge un pubblico numeroso e si svolge in un contesto cittadino molto frequentato.

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? Punti chiave Chi salirà sul palco insieme ad Annalisa e ai The Kolors?. Come si può seguire la diretta tramite gli smart speaker Alexa?. Chi accompagnerà gli artisti con la sua voce iconica durante l'anteprima?. Dove sarà possibile vedere esclusivamente il video dedicato a Sayf?.? In Breve Diretta su Radio Italia Tv canali 70, 570 e 725 o su TV8 canale 8.. Cast include Alfa, Annalisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, The Kolors.. Luca Ward presenta gli artisti mentre Saturnino esegue la sigla ufficiale d'apertura.. Fruizione disponibile tramite app iOS, Android, Huawei e smart speaker Amazon Echo con Alexa.. Stasera alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si accende: il grande concerto di Radio Italia in Piazza Duomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concerto di Natale nel Duomo di Milano Sullo stesso argomento Milano, il Duomo si accende: 13 star per il concerto di Radio Italia? Punti chiave Chi sono i nuovi talenti che saliranno sul palco del Duomo? Come si può accedere all'area VIP per assistere allo show? Quali regole di... Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a MilanoMilano, 20 aprile 2026 – Il concerto di Radio Italia torna in piazza Duomo a Milano: l'appuntamento per il 2026 è venerdì 15 maggio alle ore 20. Radio Italia Live 2026 – Il Concerto a Milano: scaletta, orari, come e dove vederlo e sciopero ridottoÈ tutto pronto per il via dell’evento Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto in Piazza del Duomo oggi, venerdì 15 maggio dalle 20.40. Gli artisti che saranno accompagnati dalla ... ilfattoquotidiano.it Stasera in tv c’è Radio Italia Live – Il concerto: i big della musica italiana live in piazza Duomo a MilanoRadio Italia Live - Il Concerto è stasera in piazza Duomo a Milano e in tv: i cantanti, i conduttori, la scaletta e dove vederlo ... amica.it