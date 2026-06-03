Concerto omaggio ad Adele | da Someone Like You a Hello al Miles risuonano i suoi successi

Notizia in breve

Un concerto omaggio ad Adele si è svolto al Miles, con esecuzione di brani come “Someone Like You” e “Hello”. La serata ha visto interpretazioni di alcuni dei suoi successi più noti, coinvolgendo il pubblico presente. La musica dell’artista britannica è stata al centro dell’evento, con performance che hanno riproposto le sue canzoni più celebri. La serata si è conclusa con un forte coinvolgimento emotivo da parte degli spettatori.