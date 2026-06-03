Concerto omaggio ad Adele | da Someone Like You a Hello al Miles risuonano i suoi successi
Un concerto omaggio ad Adele si è svolto al Miles, con esecuzione di brani come “Someone Like You” e “Hello”. La serata ha visto interpretazioni di alcuni dei suoi successi più noti, coinvolgendo il pubblico presente. La musica dell’artista britannica è stata al centro dell’evento, con performance che hanno riproposto le sue canzoni più celebri. La serata si è conclusa con un forte coinvolgimento emotivo da parte degli spettatori.
Una serata intensa ed emozionante dedicata alla musica di Adele, una delle voci più amate e straordinarie della scena internazionale contemporanea.Il Miles Jazz Club ospita un progetto speciale firmato da Benny Amoroso, che rende omaggio all’universo musicale di Adele attraverso una rilettura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Omaggio a Ennio (Morricone Suite) - Orchestra Maldestra CinemAnima
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