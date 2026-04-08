Omaggio a George Benson al Miles Davis jazz club | un concerto fa rivivere i suoi grandi successi

Al Miles Davis jazz club si è tenuto un concerto dedicato a George Benson, artista noto per la capacità di mescolare jazz, soul e funk. La serata ha visto la riproposizione di alcuni tra i suoi brani più celebri, attirando un pubblico appassionato. L’evento ha portato sul palco musicisti che hanno interpretato con cura e energia le composizioni del grande chitarrista e cantante. La serata si è conclusa con un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento generale.

Notte di pura energia, eleganza e groove al Miles Davis jazz club. Il locale si accende con un omaggio a George Benson, leggenda assoluta capace di fondere jazz, soul e funk in uno stile unico e inconfondibile.Da “Give Me the Night” a “On Broadway”, rivivrai i suoi grandi successi in una chiave. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Concerto omaggio a Stevie Wonder al Miles Jazz Club: Vito De Canzio canta i suoi grandi successiLa magia di Stevie Wonder, uno degli artisti più influenti della storia del soul, del funk e dell’R&B, rivive al Miles Jazz Club grazie a un progetto... Federica Amoroso canta i successi di Whitney Houston: concerto omaggio al Miles Davis jazz clubOmaggio a Whitney Houston, regina della musica pop & soul, al Miles Davis jazz club.