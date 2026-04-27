Arezzo si appresta a celebrare la Giornata Mondiale del Jazz 2026 con un evento speciale dedicato a Miles Davis, nel centenario della sua nascita. Il concerto si terrà al Teatro Petrarca e rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata, coinvolgendo artisti e appassionati di musica jazz. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e prevede anche altre iniziative collegate alla celebrazione.

Arezzo, cuore e destino: quel sogno da 83 punti sfiorato. e un futuro che fa paura! Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!” Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo. AREZZO – La città di Arezzo si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Jazz 2026 con un appuntamento di grande prestigio dedicato al genio di Miles Davis, a cent’anni dalla sua nascita. Giovedì 30 aprile, alle 21.15, il sipario del Teatro Petrarca si alzerà su “We want Miles!”, un concerto pensato per rendere omaggio a una delle figure più rivoluzionarie della musica del Novecento.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Omaggio a Miles Davis al Teatro Petrarca: ad Arezzo il concerto evento per la Giornata Mondiale del Jazz 2026

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