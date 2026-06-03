Due persone sono state denunciate per aver venduto prodotti contraffatti legati a Vasco Rossi durante il concerto a Rimini. La Polizia ha intensificato i controlli nel corso dell’evento e ha sequestrato merce non autorizzata.

Due uomini sono stati denunciati per vendita di prodotti contraffatti durante il concerto di Vasco Rossi a Rimini. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito dei controlli predisposti per garantire la sicurezza pubblica in occasione dell’evento, che ha visto una grande affluenza di spettatori. I soggetti, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e sottoposti a misure di prevenzione. Individuati due venditori abusivi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Rimini ha organizzato specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei due concerti di Vasco Rossi, svoltisi nelle serate del 29 e 30 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Concerto di Vasco Rossi a Rimini, due uomini nei guai per aver venduto prodotti contraffatti dell'artista

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Vasco Rossi in concerto a Rimini: l'attesa dei fans per il soundcheck

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Controlli al concerto di Vasco Rossi: due denunciati per vendita di prodotti contraffatti x.com

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