nooo Vasco Rossi Rimini 2026 | orari parcheggi e come arrivare al concerto

Il concerto di Vasco Rossi a Rimini si terrà nel weekend del 26 maggio 2026. Sono stati annunciati orari di inizio e fine dello spettacolo, con dettagli sui parcheggi disponibili nelle vicinanze dell’area del concerto. Le autorità hanno comunicato le modalità di accesso e le vie preferenziali per raggiungere la location, invitando i partecipanti a pianificare in anticipo gli spostamenti. Nessun altro evento musicale di rilievo è stato previsto nella stessa zona in quella data.

Rimini, 26 maggio 2026 – Rimini si avvicina al weekend che la trasforma, ancora una volta, in capitale del rock italiano. Vasco Rossi torna allo Stadio Romeo Neri con un doppio appuntamento che ha già il sapore dell’evento totale: il soundcheck del 29 maggio, riservato agli iscritti al fan club ufficiale, e la “data zero” del 30 maggio, prova generale del tour e termometro emotivo della stagione live. Due giornate sold out, una città che si muove in anticipo ( a una scaletta che stupirà tutti ) e un sistema organizzativo chiamato a gestire numeri imponenti, nel tentativo di evitare il classico effetto collasso da successo. Ecco tutte le informazioni utili su viabilità, parcheggi e trasporti per vivere al meglio il concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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