Vasco Rossi Rimini 2026 | orari parcheggi e come arrivare al concerto

Rimini si prepara per il concerto di Vasco Rossi il 30 maggio, con il soundcheck riservato al fan club il giorno prima. La città si attende un’affluenza elevata, con indicazioni su parcheggi e come arrivare all’evento. La data rappresenta la prima delle due giornate di concerti, con un’atmosfera di grande attesa. Le autorità stanno organizzando i servizi di supporto per gestire il flusso di pubblico.

Rimini, 26 maggio 2026 – Rimini si avvicina al weekend che la trasforma, ancora una volta, in capitale del rock italiano. Vasco Rossi torna allo Stadio Romeo Neri con un doppio appuntamento che ha già il sapore dell’evento totale: il soundcheck del 29 maggio, riservato agli iscritti al fan club ufficiale, e la “data zero” del 30 maggio, prova generale del tour e termometro emotivo della stagione live. Due giornate sold out, una città che si muove in anticipo (a una scaletta che stupirà tutti) e un sistema organizzativo chiamato a gestire numeri imponenti, nel tentativo di evitare il classico effetto collasso da successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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