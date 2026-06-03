Concerto al tramonto nei campi di lavanda con il Pianista Fuori Posto
Sabato 6 giugno alle 19.00, i campi di lavanda del Brenta a Fiesso d'Artico ospiteranno un concerto al tramonto con il pianista Fuori Posto. L'evento si svolgerà tra le piante di lavanda, offrendo un sottofondo musicale durante l'ora dorata. L'iniziativa è prevista come uno degli appuntamenti più suggestivi del fine settimana nella zona.
Sabato 6 giugno alle ore 19.00 i campi della Lavanda del Brenta, a Fiesso d'Artico, faranno da cornice a uno degli appuntamenti più suggestivi del weekend. Protagonista sarà Paolo Zanarella, conosciuto in tutta Italia come il Pianista Fuori Posto, che dal 2009 porta il suo pianoforte a coda in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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