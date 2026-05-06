Giusy Caruso pianista e ricercatrice in concerto e con una masterclass al conservatorio Corelli
Il 12 maggio alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Conservatorio di Messina si terrà il concerto “Viaggio al Centro del Suono” che chiuderà le giornate di masterclass sulla Ricerca Artistica Musicale condotte dalla pianista e ricercatrice Giusy Caruso. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di incontri formativi dedicati all’approfondimento delle pratiche musicali e della ricerca artistica nel settore musicale.
Con il concerto “Viaggio al Centro del Suono” si concluderanno il 12 maggio alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del Conservatorio di Messina le giornate di masterclass sulla Ricerca Artistica Musicale tenute dalla pianista e artista-ricercatrice Giusy Caruso. Un evento originale per pianoforte e.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Filarmonica Laudamo: in concerto il pianista Carlo Palese e l'Orchestra Sinfonica del CorelliDomenica 3 maggio alle ore 18, nell’Auditorium Palazzo della Cultura, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina,...
Leggi anche: A Bagnara concerto con il quartetto La Corelli