Paolo Savoldelli feste cineforum e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi tra feste, sagre e incontri culturali. È prevista la partecipazione di Paolo Savoldelli in un appuntamento a Almenno San Bartolomeo. A Nembro si terrà un cineforum, mentre a San Paolo d'Argon si giocherà a bridge. Gli appassionati di scacchi potranno partecipare a un torneo a Treviglio, e a Nese si terrà un omaggio musicale a Pino Daniele. A Mozzo si svolgerà un concerto con la pianista Leonora Armellini.
Tante feste e sagre, l’incontro con il campione del ciclismo Paolo Savoldelli ad Almenno San Bartolomeo, il cineforum a Nembro, letture, il bridge a San Paolo d’Argon, gli scacchi a Treviglio, l’omaggio a Pino Daniele a Nese, il concerto della pianista Leonora Armellini a Mozzo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 21 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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