Paolo Savoldelli feste cineforum e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi tra feste, sagre e incontri culturali. È prevista la partecipazione di Paolo Savoldelli in un appuntamento a Almenno San Bartolomeo. A Nembro si terrà un cineforum, mentre a San Paolo d'Argon si giocherà a bridge. Gli appassionati di scacchi potranno partecipare a un torneo a Treviglio, e a Nese si terrà un omaggio musicale a Pino Daniele. A Mozzo si svolgerà un concerto con la pianista Leonora Armellini.

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