Con il Sashiko si trasforma il rammendo in arte

Da ecodibergamo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato il «Sashiko», un’antica tecnica di ricamo giapponese originariamente usata per riparare i kimono. Questa modalità prevede punti decorativi che rinforzano e abbelliscono i tessuti. La tecnica si basa su schemi ripetuti e si collega a una filosofia di praticità e estetica. Il metodo è stato recentemente riscoperto e valorizzato come forma d’arte e di espressione artigianale.

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Articolo. Scopriamo l’antica tecnica di ricamo giapponese nata per riparare i kimono. Legata alla filosofia del recupero, è amata anche nella moda sostenibile e nell’handmade contemporaneo Come ogni anno, in questo periodo, sono alla ricerca di ispirazione: il compleanno di mia mamma si avvicina e rappresenta un’ottima occasione per prepararle un regalo handmade con nuove tecniche e materiali. Così, passando in rassegna le idee, ho riguardato le foto dell’ultima creazione realizzata per lei: una piccola borsa a sacchetto in cui riporre costume, foulard o calzini di ricambio da portare in spiaggia; la sua particolarità, però, è il decoro esterno ispirato all’affascinante tecnica giapponese del «Sashiko». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

con il sashiko si trasforma il rammendo in arte
© Ecodibergamo.it - Con il «Sashiko» si trasforma il rammendo in arte
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How to Repair Jeans with Sashiko + Reverse Appliqué | Visible Mending Tutorial

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