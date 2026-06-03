con il sashiko si trasforma il rammendo in arte

Notizia in breve

È stato presentato il «Sashiko», un’antica tecnica di ricamo giapponese originariamente usata per riparare i kimono. Questa modalità prevede punti decorativi che rinforzano e abbelliscono i tessuti. La tecnica si basa su schemi ripetuti e si collega a una filosofia di praticità e estetica. Il metodo è stato recentemente riscoperto e valorizzato come forma d’arte e di espressione artigianale.