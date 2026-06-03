Con il Sashiko si trasforma il rammendo in arte
È stato presentato il «Sashiko», un’antica tecnica di ricamo giapponese originariamente usata per riparare i kimono. Questa modalità prevede punti decorativi che rinforzano e abbelliscono i tessuti. La tecnica si basa su schemi ripetuti e si collega a una filosofia di praticità e estetica. Il metodo è stato recentemente riscoperto e valorizzato come forma d’arte e di espressione artigianale.
Articolo. Scopriamo l’antica tecnica di ricamo giapponese nata per riparare i kimono. Legata alla filosofia del recupero, è amata anche nella moda sostenibile e nell’handmade contemporaneo Come ogni anno, in questo periodo, sono alla ricerca di ispirazione: il compleanno di mia mamma si avvicina e rappresenta un’ottima occasione per prepararle un regalo handmade con nuove tecniche e materiali. Così, passando in rassegna le idee, ho riguardato le foto dell’ultima creazione realizzata per lei: una piccola borsa a sacchetto in cui riporre costume, foulard o calzini di ricambio da portare in spiaggia; la sua particolarità, però, è il decoro esterno ispirato all’affascinante tecnica giapponese del «Sashiko». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
How to Repair Jeans with Sashiko + Reverse Appliqué | Visible Mending Tutorial
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