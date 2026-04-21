Durante la Milano Design Week, Cupra presenta tre spazi espositivi dedicati alla mobilità contemporanea, offrendo un approfondimento sul rapporto tra design e tecnologia. Tra le novità, viene mostrata la Cupra Raval, un modello che unisce estetica innovativa e funzioni all’avanguardia, con un interior che trasforma il volante in un elemento artistico. L’evento si concentra sull’introduzione di nuove soluzioni che anticipano il futuro dell’automobile.

E per la Milano Design Week Cupra si fa in tre. Tre spazi espositivi per raccontare la propria idea di mobilità contemporanea. Tutto ruota attorno a Cupra Raval, l’auto che apre un nuovo capitolo nell’evoluzione del brand e che esprime una visione audace e progressiva della guida: un’auto elettrica progettata per offrire emozione al volante e capace di combinare proporzioni dinamiche, tecnologia avanzata e un’esperienza centrata sul guidatore, diventando il manifesto del DNA ribelle ed emozionale del marchio. Performance, materia e identità. Al centro dell’esperienza c’è il processo creativo, inteso come percorso strategico attraverso cui il brand ridefinisce linguaggi, materiali e visione futura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con Cupra Raval un viaggio nel futuro e il volante si trasforma in opera d’arte

Anteprima CUPRA RAVAL: 4 metri, LFP e FWD… è LEI la svolta

Notizie correlate

Cupra a Milano: la Raval elettrica ridefinisce il design nel 2026Il marchio spagnolo CUPRA ha scelto Milano come palcoscenico per il lancio del suo nuovo manifesto culturale, intitolato Beyond The Known.

CUPRA Raval, l’elettrica urbana con carattere. Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO‹ › 1 / 7 cupra raval ‹ › 2 / 7 cupra raval ‹ › 3 / 7 cupra raval ‹ › 4 / 7 cupra raval ‹ › 5 / 7 cupra raval ‹ › 6 / 7 cupra raval ‹ › 7 / 7 cupra...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Cupra Raval è una delle più interessanti auto elettriche in arrivo; CUPRA Raval: la nuova city car debutta con 6 concerti in Europa. A Milano protagonista Mahmood; CUPRA Raval 2026: la city car elettrica sportiva che punta a rivoluzionare il segmento urbano; CUPRA Raval, la compatta ribelle debutta con sei concerti in tutta Europa.

CUPRA Raval, la compatta ribelle debutta con sei concerti in tutta EuropaCon l'esperienza Follow the CUPRA, Milano, Berlino, Parigi, Barcellona, Madrid e Manchester hanno fatto da palcoscenico al lancio del nuovo modello. Nel capoluogo lombardo sul palco Mahmood ... tgcom24.mediaset.it

Cupra Raval, aprono gli ordini con la Launch Edition: prezzo e allestimentiCupra Raval debutta in Italia con la Launch Edition: prezzi da 29.950 euro, fino a 226 CV e 450 km di autonomia. Tre versioni per una compatta elettrica sportiva ... virgilio.it

Nel video sotto, MOËT DI MAHMOOD , pubblicata su Youtube nel canale @/cupraofficial, con la performance fantastica che ha fatto all'Alcatraz #mahmood #moët #cupra #raval x.com

Cupra Raval, compatta elettrica che porta sportività in città La nuova urban EV del marchio spagnolo punta su design deciso, tecnologia di livello superiore e prestazioni fino a 226 CV, con un’autonomia che arriva a sfiorare i 450 km. La CUPRA Raval entra uf - facebook.com facebook