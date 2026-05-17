Il meteo non frena la XXVII edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari | Nocera si trasforma in una galleria d' arte a cielo aperto
Nonostante le condizioni meteorologiche, la XXVII edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari prosegue a Nocera Superiore, dove le strade si stanno trasformando in una galleria d’arte a cielo aperto. La città si prepara a ospitare la processione dedicata a San Pasquale Baylon, prevista per questa sera alle 22, attraversando un percorso arricchito da tappeti di opere realizzate dai Madonnari. La manifestazione, che coinvolge artisti provenienti da diverse nazioni, si svolge regolarmente nonostante il maltempo.
Festa grande, a Nocera Superiore, in occasione della Solennità di San Pasquale Baylon: come da tradizione, il tappeto delle opere realizzate dai Madonnari renderà suggestivo il passaggio della processione, previsto alle ore 22 di questa sera. Il maltempo, dunque, non ha fermato la XXVII edizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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