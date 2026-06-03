Comunicato Stampa | Sesta commissione approvati il programma 2026 attività culturali con la Fondazione Giorgio Cini

Notizia in breve

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il programma 2026 delle attività culturali in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta da Enoch Soranzo, vicepresidente, e con la partecipazione di Monica Sambo, segretario, e Francesco Calzavara. Il parere sarà ora trasmesso alla Giunta regionale.