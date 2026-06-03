Comunicato Stampa | Sesta commissione approvati il programma 2026 attività culturali con la Fondazione Giorgio Cini
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il programma 2026 delle attività culturali in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta da Enoch Soranzo, vicepresidente, e con la partecipazione di Monica Sambo, segretario, e Francesco Calzavara. Il parere sarà ora trasmesso alla Giunta regionale.
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ha approvato all'unanimità il parere alla Giunta regionale n. 30, ovvero il programma 2026 delle attività culturali, previste dall'Accordo di Collaborazione, di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 24, tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia, che prevede il coinvolgimento degli Istituti di Storia dell'Arte, per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, per la Musica, Antonio Vivaldi, di Studi musicali comparati, per il Teatro e il Melodramma, dei seminari di Musica Antica e del Centro Digitale Archive. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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