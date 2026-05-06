Comunicato Stampa | Sesta commissione via libera per l' Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilità

La Sesta commissione del Consiglio Veneto ha approvato con voto favorevole la proposta di legge che riguarda il lavoro delle persone con disabilità. La decisione è stata presa durante una riunione nella quale sono stati discussi i dettagli della proposta, che ora sarà trasmessa all’Aula per ulteriori esami. La commissione è presieduta da un rappresentante di una forza politica di centrodestra.

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso dell'odierna sessione di lavoro, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato il via libera per l'Aula, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 4, relativo a interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera per l'Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilità Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia),... Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguisticheLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico),... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Martedì 26 maggio 2026 alle ore 8.30 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare; Prime norme UE per proteggere cani e gatti da maltrattamenti | Attualità | Parlamento europeo; Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: differimento al 1° maggio 2026; Le commissioni consiliari di mercoledì 6 maggio. Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera per l'Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilitàLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), ... iltempo.it Comunicato Stampa: Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle universitàLa Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito ... iltempo.it la Repubblica. . È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della rete all news Cnn. A riferirlo, un un comunicato stampa della Turner Enterprises. La sua visione di fornire notizie da tutto il mondo in tempo reale e a tutte le ore ha rivoluzionato l’informazio - facebook.com facebook Il comunicato stampa Fiaip su Prima Bergamo: no al nuovo regolamento comunale di Orio al Serio per limitare le locazioni turistiche #Fiaip #Bergamo #Orioalserio #affittivrevi #locazionituristiche x.com