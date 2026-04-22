Comunicato Stampa | Sesta commissione via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguistiche

La Sesta commissione del Consiglio Veneto, presieduta da un rappresentante di Fratelli d'Italia, ha approvato le rendicontazioni per il 2025 riguardanti le minoranze linguistiche. La decisione interessa i fondi e le risorse destinate a questa categoria. La discussione si è svolta durante una riunione dedicata all’approvazione del bilancio e delle attività previste per il prossimo anno.

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha continuato l'esame del progetto di legge n. 4, di iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV) “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”, già illustrato nel corso delle sedute precedenti; il testo sarà trasmesso alla Prima commissione consiliare per l'espressione del parere di competenza, acquisito il quale l'iter istruttorio potrà proseguire.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguistiche Notizie correlate Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di leggeNel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l'insediamento ufficiale del 12 gennaio -... Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere favorevole a Defr 2026-28 e Nota di AggiornamentoLa Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare; Municipalità 6, servizi sanitari e organizzazione territoriale al centro del confronto in commissione Salute e Verde; Commissione Trasparenza, le precisazioni del Sindaco di Formia Gianluca Taddeo; Presidenti di prima e sesta commissione celeri nel celebrare l’aggiornamento del regolamento dehors. Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguisticheLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Designati componenti Cabina di regia del MEVE e Consulta regionale per lo sportSesta commissione, designati i componenti della Cabina di regia del Memoriale Veneto della Grande Guerra e della Consulta regionale per lo sport (Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Sesta commissione del ... laprovinciadicomo.it Comunicato Stampa Bologna Città 30: torniamo alla normalità di una città che si prende cura delle persone Il nostro comitato Bologna 30 si è incontrato questa mattina per celebrare, con gioia, un ritorno alla normalità che per noi ha un significato preciso: una - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com