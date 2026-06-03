Comunicato Stampa | Quinta commissione Ok a bilancio consuntivo di Azienda Zero GSA
La Quinta commissione ha approvato il bilancio consuntivo di un'azienda sanitaria regionale. La delibera riguarda le spese e i risultati dell’ente nel corso dell’ultimo anno. La seduta si è svolta senza incidenti, con la presenza di tutti i membri. Il documento approvato sarà ora trasmesso alle altre istituzioni per ulteriori passaggi. Nessun dettaglio su eventuali modifiche o contestazioni emerse durante l’approvazione.
La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, in ordine al provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 31) “Approvazione del bilancio consuntivo di Azienda ZeroGSA relativo all'esercizio 2025. È stato quindi espresso parere favorevole, all'unanimità, sulla delibera della Giunta regionale (PAGR n. 19) “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”, già illustrata dall'assessore Roma nella precedente seduta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Legislator PDIP Dorong Keadilan untuk Guru Honorer Madrasah di Tengah Pengangkatan ASN SPPG
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