Comunicato Stampa | Quinta commissione Ok a bilancio consuntivo di Azienda Zero GSA

Notizia in breve

La Quinta commissione ha approvato il bilancio consuntivo di un'azienda sanitaria regionale. La delibera riguarda le spese e i risultati dell’ente nel corso dell’ultimo anno. La seduta si è svolta senza incidenti, con la presenza di tutti i membri. Il documento approvato sarà ora trasmesso alle altre istituzioni per ulteriori passaggi. Nessun dettaglio su eventuali modifiche o contestazioni emerse durante l’approvazione.