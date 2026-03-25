Comunicato Stampa | Quinta commissione licenzia Pdlr 46

La Quinta commissione consiliare permanente, incaricata di questioni sociosanitarie, ha approvato il disegno di legge Pdlr 46. La decisione è stata comunicata durante una seduta ufficiale. La commissione, composta da membri eletti, ha esaminato i contenuti del provvedimento nel corso della riunione. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi riguardo alle modalità di approvazione o alle eventuali modifiche apportate.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, acquisito il parere positivo della Prima commissione, ha licenziato oggi, con i voti della maggioranza, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46), che modifica l'articolo 1 della L.R. n. 232012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'. Ricordiamo che il Pdlr n. 46, alla luce del... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quinta commissione licenzia Pdlr 46 Articoli correlati Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara... Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... Tutto quello che riguarda Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio; Barriere architettoniche, la Commissione Politiche Sociali chiede di accelerare su fondi e interventi; CRV - Via libera per l’aula a Bilancio di previsione 2026-28, legge di Stabilità e Collegato; Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancio. Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancioQuinta commissione dà parere favorevole sulla manovra di bilancio. Esaminato Pdlr 46 che rimuove limite di 65 anni per nomina Direttore generale Area Sanità e Sociale (Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO COMUNALE Lunedì 30 Marzo 2026 - ORE 20.30 La conferenza dei capigruppo, nella seduta del 5 marzo 2026, ha concordato di convocare una seduta di consiglio comunale aperta per Lunedì 30 Marzo 2026 ALLE ORE - facebook.com facebook COMUNICATO STAMPA Il sesso e gli italiani, sperimentare sì ma meglio se in una relazione stabile x.com