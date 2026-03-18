Comunicato Stampa | CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio

La Quinta commissione del Consiglio Veneto ha espresso un parere favorevole sulla manovra di bilancio. La decisione è arrivata durante la riunione di oggi e riguarda le politiche di finanziamento e gestione delle risorse pubbliche. La commissione ha esaminato i dettagli del provvedimento e ha approvato il documento senza apportare modifiche. La discussione si è concentrata sugli aspetti fiscali e di investimento previsti nel testo.

(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio, già illustrata dai tecnici della Giunta regionale (Area Bilancio e Sanità e Sociale) nella precedente seduta: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio Articoli correlati Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancioLa Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della... Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... Contenuti utili per approfondire Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.; CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46; CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale; 31esima edizione de ‘La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco’. Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.Quinta commissione dà parere favorevole alla Prima su DEFR e Nota di Aggiornamento. Presentata manovra bilancio. Illustrato Pdlr 46. Ok a Piano annuale 2026 di attività ordinaria del Servizio di Vigil ... laprovinciadicomo.it Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9)(Arv) Venezia, 4 marzo 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segreta ... laprovinciacr.it si avvicina l'ora legale. domanda: si è gia fatta avanti la sima, società italiana di medicina ambientale, con il comunicato stampa in cui anche quest'anno ripropone l'idea di cambiare il nome alle ore x.com ISOLA TERRA NOSTRA BANDIERE A MEZZ'ASTA PER LA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA ALLE 190 MILA VITTIME DI COVID 19 COMUNICATO STAMPA In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, ist - facebook.com facebook