Comunicato Stampa | CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio

Da iltempo.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Quinta commissione del Consiglio Veneto ha espresso un parere favorevole sulla manovra di bilancio. La decisione è arrivata durante la riunione di oggi e riguarda le politiche di finanziamento e gestione delle risorse pubbliche. La commissione ha esaminato i dettagli del provvedimento e ha approvato il documento senza apportare modifiche. La discussione si è concentrata sugli aspetti fiscali e di investimento previsti nel testo.

(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio, già illustrata dai tecnici della Giunta regionale (Area Bilancio e Sanità e Sociale) nella precedente seduta: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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