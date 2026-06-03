Comunicato Stampa | Prima commissione approva proposte candidatura a Corte dei contiVeneto Casa e Commissioni Espropri

Notizia in breve

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato le proposte di candidatura a Corte dei conti, Veneto Casa e Commissioni Espropri. La seduta si è svolta con la presenza di numerosi consiglieri e si è conclusa con il via libera alle nomine. Le decisioni riguardano le candidature per incarichi istituzionali e amministrativi all’interno delle rispettive strutture. Nessuna comunicazione ufficiale sulle prossime fasi o sui nomi coinvolti.