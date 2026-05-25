Comunicato Stampa | Consiglio regionale del Veneto convegno su autonomie territoriali controlli della Corte dei conti

Notizia in breve

Oggi a Venezia si è tenuto un convegno sul tema delle autonomie territoriali e dei controlli della Corte dei conti. L’evento si è svolto nella sala stampa “Oriana Fallaci” e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e tecnici. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti riguardanti le competenze regionali e le verifiche di bilancio. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali al termine del convegno.