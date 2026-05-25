Comunicato Stampa | Consiglio regionale del Veneto convegno su autonomie territoriali controlli della Corte dei conti
Oggi a Venezia si è tenuto un convegno sul tema delle autonomie territoriali e dei controlli della Corte dei conti. L’evento si è svolto nella sala stampa “Oriana Fallaci” e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e tecnici. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti riguardanti le competenze regionali e le verifiche di bilancio. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali al termine del convegno.
(Arv) Venezia, 25 maggio 2026 Si è svolto oggi a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Veneto, il convegno formativo - nell'ambito del ciclo delle giornate di formazione dell'assemblea legislativa regionale - sul tema “Autonomie territoriali, controlli della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile”, presieduto, nel corso della sessione mattutina, dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e - nella sessione pomeridiana - dal Segretario Generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Consiglio regionale del Veneto: seduta di martedì 24 Febbraio 2026
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