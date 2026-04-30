Comunicato Stampa | CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti
La Seconda commissione consiliare permanente del Consiglio Veneto ha approvato una modifica normativa riguardante la gestione dei rifiuti. La decisione è stata comunicata in una seduta tenutasi il 30 aprile 2026. La nuova normativa riguarda specifici aspetti legati alla gestione dei rifiuti e verrà sottoposta ora all'assemblea per la discussione finale. La commissione ha definito alcuni dettagli del testo durante la riunione senza ulteriori interventi pubblici.
(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in mattinata, in seduta congiunta con la Terza commissione (economia, agricoltura), ha acquisito informazioni sugli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici nell'ambito della provincia di Vicenza. È stato quindi esaminato e dato il primo via libera al Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.🔗 Leggi su Iltempo.it
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