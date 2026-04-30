La Seconda commissione consiliare permanente del Consiglio Veneto ha approvato una modifica normativa riguardante la gestione dei rifiuti. La decisione è stata comunicata in una seduta tenutasi il 30 aprile 2026. La nuova normativa riguarda specifici aspetti legati alla gestione dei rifiuti e verrà sottoposta ora all'assemblea per la discussione finale. La commissione ha definito alcuni dettagli del testo durante la riunione senza ulteriori interventi pubblici.

(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in mattinata, in seduta congiunta con la Terza commissione (economia, agricoltura), ha acquisito informazioni sugli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici nell'ambito della provincia di Vicenza. È stato quindi esaminato e dato il primo via libera al Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti

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