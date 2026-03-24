Comunicato Stampa | Imprese storiche premi e futuro | la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

La cerimonia organizzata dalla Camera di commercio di Cosenza ha coinvolto il riconoscimento delle imprese storiche presenti sul territorio, attive da almeno 25 o 50 anni. L'evento ha reso omaggio alle aziende che hanno mantenuto la loro attività nel tempo, rappresentando un patrimonio di continuità e radicamento locale. Durante la cerimonia sono stati consegnati premi alle realtà che si distinguono per la loro presenza duratura nel settore.

Ad aprire la cerimonia è stato il La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese storiche, realtà attive da almeno 25 o 50 anni, che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale. Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo testimoniano un altro pilastro fondamentale del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza. Nel corso della serata, ogni impresa è stata raccontata attraverso video e testimonianze, in un percorso emozionale che ha messo al centro non solo i numeri, ma soprattutto le persone e le storie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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