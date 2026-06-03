È in programma un’ultramaratona amatoriale di 90 chilometri tra Vicenza e Venezia, organizzata da FIDAS. La corsa si svolgerà durante la notte e ha come obiettivo la raccolta di fondi e la sensibilizzazione sulla donazione di sangue. La manifestazione coinvolge partecipanti che percorreranno il tragitto in modo individuale o in gruppo, con l’intento di promuovere la solidarietà attraverso l’attività sportiva.

Novanta chilometri da percorrere insieme, nella notte, per portare un messaggio di solidarietà che vale una vita. Torna anche quest'anno ‘Io Dono, Lui Vi-Ve', l'ultramaratona amatoriale e non competitiva che unisce Vicenza e Venezia nel segno della donazione del sangue, dell'amicizia e della condivisione. Un viaggio collettivo che prenderà il via alle 20 di sabato 6 giugno, da Piazza dei Signori, a Vicenza, e si concluderà la mattina successiva, in Piazza San Marco, a Venezia, dove ogni passo non sarà una sfida contro il tempo, ma un gesto concreto di sensibilizzazione verso il valore del dono e della vita. “Tra le tante... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Io Dono, Lui VI-VE', ultramaratona amatoriale da Vicenza a Venezia organizzata da FIDAS

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