Comunicato Stampa | Venezia sceglie Simone Venturini

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato questa mattina per aver tentato di rapinare un negozio in centro. Secondo la polizia, il soggetto si sarebbe avvicinato alla c cassa con un coltello, minacciando il cassiere. La reazione del personale ha portato alla sua fuga senza portare via denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno rintracciato e fermato l’uomo pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.