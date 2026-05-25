Comunicato Stampa | Venezia sceglie Simone Venturini

Da iltempo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato questa mattina per aver tentato di rapinare un negozio in centro. Secondo la polizia, il soggetto si sarebbe avvicinato alla c cassa con un coltello, minacciando il cassiere. La reazione del personale ha portato alla sua fuga senza portare via denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno rintracciato e fermato l’uomo pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.

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