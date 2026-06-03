" I punti di valore documentati nel libro sono cinque. Il primo riguarda la struttura normativa pandemica: Il secondo concerne il green pass: l'autore evidenzia come la versione italiana del certificato digitale europeo sia andata ben oltre quanto consentito dai regolamenti UE 2021953 e 2021954, che escludevano espressamente l'uso del documento come condizione per l'accesso al lavoro o alla vita sociale Il terzo punto riguarda l'obbligo vaccinale di fatto: attraverso la sospensione della retribuzione per i lavoratori privi di green pass, lo Stato ha introdotto un obbligo indiretto senza assumerne le responsabilità giuridiche e risarcitorie. Fondamentale appare la disamina del concetto di sperimentalità dei vaccini e il processo autorizzativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Fabio Ghiselli lancia il Nuovo libro "Attacco alla Costituzione" sui diritti costituzionali violati

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