In un'epoca in cui la velocità cancella la memoria e le storie familiari rischiano di perdersi nel silenzio, Il racconto si apre con una genealogia femminile straordinaria. Anna Tiberi, nata a Fano nel 1858, lascia la carriera di insegnante e vicedirettrice a Todi per rispondere all'invito del Conte Giuseppe Pavoncelli: fondare una scuola a Cerignola, in Puglia, in un'epoca in cui l'analfabetismo dilagava e la condizione femminile era di totale subordinazione. Al Palazzo Gala del Borgo Antico, Anna non si limita a istruire: accoglie ragazze madri e vedove come collaboratrici, le ospita, le retribuisce, costruisce quello che oggi chiameremmo una casa-famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Antonella Migliorati lancia il Nuovo libro "Con tutto l'amore che posso" sulla memoria, fede e cura

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