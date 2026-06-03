L’attacco della Federazione Russa all’Ucraina ha segnato l’inizio di un nuovo periodo durato cinque anni. La crisi ha portato a un rafforzamento delle politiche di difesa europea e alla promozione di una maggiore collaborazione tra gli Stati membri. La discussione si concentra sulla necessità di un approccio comune e di strategie condivise per affrontare le minacce esterne, evidenziando l’interdipendenza tra le nazioni europee in ambito di sicurezza e difesa.

Siamo ormai entrati nel quinto anno di una nuova era, iniziata con l’attacco della Federazione Russa all’Ucraina. Si è così chiusa quella precedente, iniziata con la fine della Seconda Guerra Mondiale settantasette fa. I tratti caratteristici della nuova era sono sotto gli occhi di tutti. Il quadro strategico è sempre più incerto e imprevedibile: tensioni e crisi possono prendere diverse direzioni in modo estremamente fluido, spiazzando e sorprendendo tutti. Si è passati da un mondo “relativamente stabile” a “fortemente instabile”: l’arco delle crisi si è allargato verso oriente ed occidente e verso settentrione, entrando nel territorio europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Comunalità e interdipendenza. Nones indica la strada per la difesa europea

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