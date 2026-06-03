Comunali Occhiuto | Insieme si può si afferma come una delle realtà più significative della città

La lista guidata dal presidente ha ottenuto un seggio in consiglio comunale, consolidando la presenza sul territorio. La candidatura ha visto una partecipazione significativa alle urne, con un risultato che rafforza la posizione del gruppo in città. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali, portando a un sostegno crescente tra gli elettori. La vittoria rappresenta un passo importante per il progetto politico, che si propone di rafforzare la rappresentanza nel governo cittadino.

La lista, guidata dal presidente Bruno Occhiuto, ha ottenuto un importante risultato elettorale, conquistando un seggio in consiglio, confermando così la solidità di un progetto costruito nel tempo e fortemente radicato sul territorio."A nome del gruppo di Insieme si può - dichiara il presidente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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