Scomparsa Gargani Errico | Ci lascia una delle figure più significative della nostra storia politicaerritorio
Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha annunciato la scomparsa di Giuseppe Gargani. Errico ha commentato che Gargani lascia un segno importante nella storia politica. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessun riferimento è stato fatto a cause specifiche o eventi collegati. La notizia si concentra sulla perdita di una figura politica di rilievo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Gargani. “Con immenso dolore e profonda commozione apprendo della scomparsa del presidente onorevole Giuseppe Gargani, uomo delle istituzioni, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni. Con lui scompare una delle figure più significative della storia politica del Mezzogiorno e del nostro territorio. Alla sua figura mi legava anche un rapporto personale e familiare che negli anni ha reso ancora più forte la stima e l’affetto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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