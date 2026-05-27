Scomparsa Gargani Errico | Ci lascia una delle figure più significative della nostra storia politicaerritorio

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha annunciato la scomparsa di Giuseppe Gargani. Errico ha commentato che Gargani lascia un segno importante nella storia politica. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessun riferimento è stato fatto a cause specifiche o eventi collegati. La notizia si concentra sulla perdita di una figura politica di rilievo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Gargani. “Con immenso dolore e profonda commozione apprendo della scomparsa del presidente onorevole Giuseppe Gargani, uomo delle istituzioni, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni. Con lui scompare una delle figure più significative della storia politica del Mezzogiorno e del nostro territorio. Alla sua figura mi legava anche un rapporto personale e familiare che negli anni ha reso ancora più forte la stima e l’affetto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scomparsa Gargani, Errico: “Ci lascia una delle figure più significative della nostra storia politica”erritorio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell'arte italiana del secondo Novecento, con una mostra ricca e completaAl Palazzo delle Esposizioni è aperta una mostra dedicata a Mario Schifano, artista italiano del secondo Novecento.

Brunetta su Zanardi: “Il mondo dello sport perde una delle sue figure più straordinarie”Oggi il mondo dello sport e non solo si trova a perdere una delle sue figure più straordinarie.