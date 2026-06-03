Completati i lavori al Foro Italico dopo il ciclone Harry | tutto pronto per il concertone di Radio Italia

I lavori di ripristino al Foro Italico sono stati conclusi dopo il passaggio del ciclone Harry. L’area, che si trova vicino al mare, è stata oggetto di interventi per sistemare le zone danneggiate. Ora il sito è pronto a ospitare il concerto di Radio Italia Live, previsto nelle prossime settimane. La riqualificazione ha riguardato principalmente le aree interessate dai danni, con interventi di recupero e messa in sicurezza.

Il Foro Italico è pronto ad accogliere il concerto di Radio Italia Live con un volto rinnovato. L’area, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra Palermo e il mare, è stata infatti interessata negli ultimi mesi da un articolato intervento di sistemazione e di ripristino delle aree e dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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