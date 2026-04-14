Tutto pronto per gli internazionali di tennis di Roma Ecco come sarà il nuovo Foro Italico

Il Parco del Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere la 83ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Le strutture sono state messe a nuovo per l’evento, che vedrà protagonisti giocatori di livello internazionale. Le date ufficiali sono state annunciate, e le organizzazioni stanno completando gli ultimi dettagli per l’allestimento del torneo.