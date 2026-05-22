RTL 102.5 Power Hits Estate il concertone al Centrale del Foro Italico | svelato il cast
In occasione del suo decimo anniversario, RTL 102.5 annuncia il ritorno del suo evento musicale più atteso, il Power Hits Estate, che si svolgerà al Centrale del Foro Italico. La manifestazione si terrà in due date e vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. L’organizzazione ha divulgato il cast completo, includendo i nomi degli interpreti che si esibiranno sul palco durante le giornate. L’evento rappresenta una delle principali manifestazioni musicali dell’estate.
In occasione del suo decimo anniversario, RTL 102.5 celebra l’arrivo dell’estate con un doppio appuntamento musicale senza precedenti. Domenica 31 maggio 2026 il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà un grande concerto dal vivo con numerosi artisti protagonisti della scena italiana. Per la prima volta, il percorso che porterà all’elezione del tormentone estivo prenderà il via dalla Capitale, accompagnando il pubblico durante tutta la stagione fino alla finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona. L’edizione 2026 punta ancora di più sul coinvolgimento del pubblico e della community che ogni giorno segue l’emittente, trasformando l’evento in un momento di condivisione, energia e intrattenimento dal vivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 - i primi nomi annunciati
Sullo stesso argomento
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale.
RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l’estateDalla Capitale verso la finalissima all’Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102.
Power Hits Estate, scopri lo straordinario cast che sarà sul palco il 31 maggio al Foro Italico a Roma #RTL1025phe26 x.com
RTL 102.5. . Si è tenuta oggi la conferenza stampa di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Sono intervenuti l'editore di RTL 102.5 Lorenzo Suraci, i conduttori di #RTL1025phe26 Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati, i p facebook
RTL 102.5 Power Hits Estate, il concertone al Centrale del Foro Italico: svelato il castIn occasione del suo decimo anniversario, RTL 102.5 celebra l’arrivo dell’estate con un doppio appuntamento musicale senza precedenti. superguidatv.it
RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia con la tappa romana il 31 maggioIn occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia. Domenica 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti inaugurerà l’estate con un ... touchpoint.news