RTL 102.5 Power Hits Estate il concertone al Centrale del Foro Italico | svelato il cast

In occasione del suo decimo anniversario, RTL 102.5 annuncia il ritorno del suo evento musicale più atteso, il Power Hits Estate, che si svolgerà al Centrale del Foro Italico. La manifestazione si terrà in due date e vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. L’organizzazione ha divulgato il cast completo, includendo i nomi degli interpreti che si esibiranno sul palco durante le giornate. L’evento rappresenta una delle principali manifestazioni musicali dell’estate.

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