Como Women via il direttore operativo Mauro Ferrara | accordo per la risoluzione consensuale

Notizia in breve

L'F.C. Como Women ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Mauro Ferrara, attuale chief operating officer del club. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o prossimi incarichi. La società ha ringraziato Ferrara per il lavoro svolto durante il suo incarico. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali del club.