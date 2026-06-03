Como Women via il direttore operativo Mauro Ferrara | accordo per la risoluzione consensuale
L'F.C. Como Women ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Mauro Ferrara, attuale chief operating officer del club. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o prossimi incarichi. La società ha ringraziato Ferrara per il lavoro svolto durante il suo incarico. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali del club.
L'F.C. Como Women ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto professionale con Mauro Ferrara, chief operating officer del club. La separazione avrà effetto dal 1° luglio 2026, come comunicato ufficialmente dalla società lariana.Fino al 30 giugno, Ferrara continuerà a svolgere. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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