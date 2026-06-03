Como Women via il direttore operativo Mauro Ferrara | accordo per la risoluzione consensuale

Da quicomo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'F.C. Como Women ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Mauro Ferrara, attuale chief operating officer del club. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o prossimi incarichi. La società ha ringraziato Ferrara per il lavoro svolto durante il suo incarico. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso i canali del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'F.C. Como Women ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto professionale con Mauro Ferrara, chief operating officer del club. La separazione avrà effetto dal 1° luglio 2026, come comunicato ufficialmente dalla società lariana.Fino al 30 giugno, Ferrara continuerà a svolgere. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Humiliated Him For Her Lover. He'S A Billionaire,Married Beautiful Ceo, She'S Mad With Jealousy

Video She Humiliated Him For Her Lover. He'S A Billionaire,Married Beautiful Ceo, She'S Mad With Jealousy

Notizie e thread social correlati

Tudor Tottenham, l’ex Juve lascia gli Spurs con effetto immediato! Raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale: i dettagliL’allenatore croato ha lasciato gli Spurs con effetto immediato dopo una risoluzione consensuale dell’accordo.

Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapportoTerna ha annunciato che il suo Amministratore Delegato e Direttore Generale ha firmato un accordo di risoluzione consensuale del suo rapporto di...

Temi più discussi: Dentro la crescita del Como 1907 Women verso la Serie A; Como Women in festa: a Roma ben tre premi per Astrid Gilardi miglior portiere della serie A; Le date della stagione 2026-27: si parte il 22-23 agosto con la Serie A Women’s Cup. La Serie A Women al via tra il 26 e il 27 settembre, Serie B il 6 settembre; Il Como 1907 Femminile trionfa all’evento B to Be.

como women como women via ilComo Women: annunciato il nuovo team dirigenzialeF.C. Como Women è lieta di annunciare la nomina del suo nuovo team dirigenziale, con decorrenza dal 19 agosto. Questo cambiamento fa parte della strategia di Mercury/13. calciomercato.com

Como Women, domani il via della stagione: da Rizzon a Gilardi ci sono 4 rinnoviF.C. Como Women inizierà ufficialmente la nuova stagione domani, 21 luglio, presso il Centro Sportivo Sport Village di Cislago. La squadra guidata da Stefano Sottili si allenerà a Cislago fino al 28 ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web