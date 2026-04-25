Terna ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto

Terna ha annunciato che il suo Amministratore Delegato e Direttore Generale ha firmato un accordo di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, rinunciando all’indennità di fine rapporto. La società ha comunicato la notizia tramite un comunicato ufficiale, senza specificare ulteriori dettagli sulle ragioni o sui termini dell’accordo. L’azienda ha anche precisato di aver già avviato le procedure per la nomina di un nuovo dirigente.

(Adnkronos) – Roma, 25 apr. – Terna rende noto che l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia ha sottoscritto oggi "un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026, preso atto che non risulta inclusa. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Terna, Di Foggia rinuncia a indennità fine rapportoTerna rende noto che l'amministratrice delegata uscente Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo... Terna, sottoscritto accordo con Di Foggia, rinuncia a indennità come dgTerna rende noto che, in data odierna, l'amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia, "ha sottoscritto un accordo per la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terna, resa di Di Foggia, rinuncia alla buonuscita per poter andare all’Eni; Terna, l'ad Di Foggia rinuncia alla liquidazione: un passo indietro dopo le polemiche; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto; L'irritazione di Meloni sul caso Di Foggia: l'ad di Terna non rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni. E rimanda l'addio. Terna, sottoscritto accordo con Di Foggia. Rinuncia all' indennità come dgSi ricorda che Giuseppina Di Foggia, - scrive Terna - amministratore esecutivo e non indipendente, è stata eletta dall'assemblea del 9 maggio 2023 nell'ambito della lista di maggioranza presentata da ... ansa.it Terna, ad Di Foggia lascia la guida e rinuncia all'indennità da 7 milioniTerna ringrazia Di Foggia per il contributo professionale e umano offerto durante il mandato. Il Presidente Igor De Biasio assumerà i poteri per la gestione immediata della Società, con le stesse ... tg24.sky.it Terna, la ceo Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buonuscita da 7,3 milioni in cambio della presidenza Eni - facebook.com facebook Giuseppina Di Foggia lascia Terna e rinuncia a una buonuscita da 7,3 milioni di euro, subordinando però la decisione alla nomina come presidente di Eni. L’uscita, formalizzata con un accordo di cessazione anticipata e risoluzione consensuale del rapport x.com