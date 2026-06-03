Il Como sta valutando sei possibili nomi per la prossima partecipazione in Champions League. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione la situazione di Nico Paz, il cui futuro resta incerto. La squadra ha concluso una stagione positiva e ora si prepara per i prossimi obiettivi, con il mercato che si sta delineando in modo più chiaro.

Dopo una stagione che ha superato ogni aspettativa, il Como guarda già al futuro con grande ambizione. Il sorprendente quarto posto conquistato in campionato, favorito anche dai passi falsi di Juventus e Milan nell’ultima giornata, ha regalato ai lombardi una storica qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato che certifica la crescita di un progetto diventato ormai una delle realtà più interessanti in Italia. Fabregas al centro del progetto. Gran parte dei meriti va attribuita a Cesc Fabregas, protagonista assoluto della straordinaria annata del Como. L’allenatore spagnolo, considerato uno dei tecnici emergenti più promettenti del panorama europeo, ha lasciato intendere di voler proseguire il proprio percorso in riva al lago. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Como, sei nomi per la Champions e il rebus Nico Paz: il mercato prende forma

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