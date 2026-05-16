Mercato Inter rebus Stankovic | la strategia tra Premier League e il sogno Nico Paz

Il mercato dell’Inter si concentra sul centrocampo, con l’intenzione di esercitare il diritto di recompra su un centrocampista di proprietà. La società valuta anche l’interesse per un giovane attaccante, che ha attirato l’attenzione di club esteri, in particolare della Premier League. Nel frattempo, l’attuale allenatore sta affrontando un rebus riguardo alla scelta del portiere titolare, mentre le trattative per alcuni acquisti stranieri proseguono con riscontri positivi. La campagna acquisti si muove tra possibilità di rientro e approcci internazionali.

Inter News 24 Mercato Inter, nerazzurri pronti a esercitare la recompra per il centrocampista, ma le ricche sirene estere potrebbero finanziare le richieste di Chivu. Mentre l’Inter si appresta a festeggiare e ad alzare al cielo il suo ventunesimo scudetto, i dirigenti in Viale della Liberazione sono già proiettati al futuro e alle strategie per la sessione di mercato ormai alle porte. In quest’ottica, nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte è stato protagonista di una stagione straordinaria, offrendo prestazioni di altissimo livello che stanno spingendo il club a profonde riflessioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la precisa volontà dei nerazzurri « di esercitare la recompra non significa permanenza automatica a Milano per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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