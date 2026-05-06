Calciomercato Como rebus Nico Paz | argentino diviso tra Real Madrid e Inter L’ultima mossa può far saltare il banco

Nico Paz, giovane attaccante argentino, è al centro di un’attenzione crescente nel calciomercato. La sua decisione potrebbe essere influenzata sia dal Real Madrid sia dall’Inter, con le due squadre che hanno manifestato interesse per il suo cartellino. La situazione è ancora in fase di valutazione, e l’eventuale mossa decisiva potrebbe modificare gli equilibri in vista della prossima finestra di trasferimenti.

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