Como estintore scoppia in un casale abbandonato | ferito un 19enne

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito dopo lo scoppio di un estintore in un casale abbandonato. L’incidente si è verificato dopo che alcuni ragazzi erano entrati nello stabile. Il ferito ha riportato lesioni e è stato soccorso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno valutato la situazione prima di portarlo in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.