Como estintore scoppia in un casale abbandonato | ferito un 19enne
Un giovane di 19 anni è rimasto ferito dopo lo scoppio di un estintore in un casale abbandonato. L’incidente si è verificato dopo che alcuni ragazzi erano entrati nello stabile. Il ferito ha riportato lesioni e è stato soccorso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno valutato la situazione prima di portarlo in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Como, 3 giugno 2206 – Dopo essersi introdotti in uno stabile abbandonato, uno di loro è rimasto ferito dallo scoppio di un estintore. Il ragazzo, 19 anni di Lecco, è stato trovato dai poliziotti della Squadra Volante in uno stato di semi incoscienza, in conseguenza di una crisi respiratoria. L'intervento è avvenuto martedì notte in un edificio dismesso di via Cuzzi, rispondendo a un richiesta di soccorso. Gli agenti, in attesa dell'ambulanza, hanno proceduto alle manovre di primo soccorso per poter agevolare la respirazione in attesa dell’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco, parlando per tutto il tempo con il giovane, per cercare di mantenerlo il più possibile presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Come usare un estintore per spegnere un incendio
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