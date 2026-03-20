Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma due morti

Un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma è crollato, causando la morte di due persone. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno recuperato i corpi di un uomo e di una donna all’interno della struttura. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle circostanze dell’incidente. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Crollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accertare se ci siano eventuali altre persone coinvolte. Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 all’altezza di via delle Capannelle. Le due vittime non sono state ancora identificate. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Da chiarire le cause del crollo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Articoli correlati Leggi anche: Roma, crolla solaio di un casale al parco degli Acquedotti: due morti sotto le macerie Crolla un casale al parco degli Acquedotti a Roma: dentro c’erano un uomo e una donna, sono mortiI vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti per il crollo del tetto di un casale abbandonato. Tutti gli aggiornamenti su Crollo in un casale abbandonato al... Temi più discussi: Tragedia sfiorata a Roma: albero crolla sul liceo e sfonda le finestre delle aule; Ex ospedale al mare, la chiesa adesso rischia di crollare; Crolla un albero in zona Talenti, 5 auto coinvolte una distrutta - Quotidiano La Voce; Maltempo nell’Alessandrino: frane, allagamenti ed esondazioni, diverse strade chiuse. Crollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due mortiCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... ansa.it Due morti per il crollo di un casale nel Parco degli Acquedotti a RomaRoma, 20 mar. (askanews) – A Roma due persone, la cui identità è in fase di identificazione, sono state trovate morte all’interno del Casale del Sellaretto – una ex casa cantoniera in Via delle Capann ... askanews.it Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti. Le vittime sono un uomo e una donna. Ricerche sono in corso per escludere altre persone coinvolte #ANSA - facebook.com facebook Crollo di pietre su alpinisti, muore su Monte Bianco aspirante guida x.com