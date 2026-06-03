como agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto al bassone

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere Bassone di Como. L'incidente è avvenuto questa mattina, senza ulteriori dettagli disponibili. Sul posto sono intervenuti i rinforzi e le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti. La polizia penitenziaria ha riportato ferite lievi. La direzione della struttura ha avviato le procedure di rito e ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Como, 3 giugno 2026 – Nuova aggressione a un agente di polizia penitenziaria all'interno del carcere Bassone di Como. L'episodio è avvenuto oggi quando, secondo quanto riferito dalla Segreteria Territoriale di Como della Uilfp Polizia Penitenziaria, per motivi banali, un detenuto di origine straniera, all'interno di una sezione, si è scagliato contro un poliziotto penitenziario, scatenando momenti di forte tensione nel reparto. Nel tentativo di contenere l'aggressore e ristabilire l'ordine all'interno della sezione, è intervenuto in ausilio un ispettore, che ha riportato a sua volta delle lesioni. Entrambi gli agenti sono stati soccorsi e sottoposti a cure, ma nel frattempo il sindacato sottolinea che "Questo ennesimo episodio solleva con urgenza il tema della sicurezza negli istituti penitenziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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