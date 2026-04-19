Agente della Penitenziaria aggredito da detenuto psichiatrico nel Casertano

Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito con pugni da un detenuto psichiatrico nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta. L’aggressione è avvenuta per motivi ritenuti futili e ha costretto il personale sanitario a intervenire. Il poliziotto ha riportato ferite giudicate guaribili in 25 giorni dai medici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grave aggressione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure dei medici che l’ hanno giudicato guaribile in 25 giorni. Lo rende noto l’ Uspp, con il delegato provinciale Angelo Palumbo il quale esprime “ferma condanna per i gravi fatti accaduti”. “Quanto accaduto – sottolinea il sindacalista – è la conferma delle nostre denunce: i colleghi non lavorano in sicurezza nell’istituto normanno. All’ agente rimasto ferito va la nostra vicinanza e l’augurio di pronta guarigione”. ...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agente della Penitenziaria aggredito da detenuto psichiatrico nel Casertano Notizie correlate Carcere di Taranto, agente della Polizia Penitenziaria aggredito da detenuto con problemi psichiatriciUn assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria è rimasto gravemente ferito nella notte all’interno dell’istituto penitenziario di... Aggredito da un detenuto un agente di polizia penitenziaria al Don Bosco di PisaPISA – Ancora tensione al carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con patologie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ancora un'aggressione in carcere: feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria; Agente penitenziario aggredito durante il controllo di un pacco: la denuncia dal carcere di Taranto; Poliziotto aggredito da detenuto nel carcere di Viterbo: ferito a collo, torace e polso; Oristano, agente di polizia aggredito da un detenuto finisce in pronto soccorso. Agente della Penitenziaria aggredito da detenuto psichiatrico nel CasertanoGrave aggressione nel carcere di Aversa, in provincia di Caserta, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure ... ansa.it Aggressione al carcere di Taranto: detenuto colpisce l'agente, costola rottaUn agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Taranto durante il controllo di un pacco destinato a un detenuto. L’episodio è avvenuto nella ... quotidianodipuglia.it CARCERE DI TARANTO: POLIZIOTTO AGGREDITO DA DETENUTO CON PROBLEMI PSICHIATRICI Un nuovo episodio di violenza ha scosso la casa circondariale di Taranto, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato brutalmente aggredito da un facebook