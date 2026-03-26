Il Corridoni Campana tra infiltrazioni e degrado

Lo scorso novembre, una significativa infiltrazione d'acqua di vecchia data ha causato il crollo del cartongesso del soffitto di un istituto superiore situato a Osimo. La perdita ha interessato una parte consistente dell'edificio, evidenziando problemi di manutenzione e di stabilità strutturale. La situazione ha portato a interventi di emergenza per contenere i danni e garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Era il novembre scorso quando una grossa infiltrazione d‘acqua (di vecchia data) stava facendo crollare il cartongesso del soffitto dell’istituto superiore "Corridoni Campana" di Osimo. Con il passare dei mesi i problemi non sarebbero stati risolti, nonostante un primo intervento della Provincia. Dopo la rielezione di Daniele Carnevali a presidente della Provincia, il gruppo consiliare di opposizione Progetto civico Osimo 2030 ha inviato una lettera sollecitando interventi urgenti. Tanti i disagi segnalati dalle famiglie degli studenti. "La scuola versa in condizioni di progressivo degrado – dicono -. Infiltrazioni d’acqua, degrado delle strutture interne, presenza di umidità e muffe, pavimentazioni danneggiate e condizioni generali non adeguate fanno da padroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il "Corridoni Campana" tra infiltrazioni e degrado Articoli correlati Muffe, infiltrazioni e degrado: nuove proteste e sollecitazioni sull’ospedale di ScorranoL’assessora di Melendugno Prete denuncia le condizioni “indegne” della struttura, portando la sua testimonianza di figlia. Leggi anche: Santa Maria Nuova tra infiltrazioni e bivacchi. Ma almeno per il primo problema c’è la soluzione Tutti gli aggiornamenti su Corridoni Campana Temi più discussi: Il Corridoni Campana tra infiltrazioni e degrado; L’IIS Corridoni Campana Osimo: Notte Nazionale del Liceo Classico XII edizione, venerdì 27 Marzo; Osimo 2030 scrive a Carnevali: Subito interventi al Corridoni Campana; Oltre 240 studenti al PalaBaldinelli di Osimo per il Trofeo Scacchi Scuola 2026. Eduscopio, nell'Anconetano miglior liceo Corridoni Campana OsimoNell'Anconetano il migliore tra i licei Scientifici e Classici è il Corridoni Campana di Osimo che, secondo la classifica di Eduscopio 2025, registra un indice Fga di 85,07, che mette insieme la media ... ansa.it Un ulivo in memoria di Tommaso Bruciaferri, morto a 14 anni: cerimonia all'istituto Corridoni-Campana di OsimoOSIMO - All’Istituto Corridoni-Campana questa mattina - sabato 29 novembre - la comunità scolastica si è stretta attorno al ricordo di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell’incidente di ottobre. corriereadriatico.it «Infiltrazioni d’acqua, muffa e distacchi di intonaco al Corridoni Campana» | Cronache Ancona x.com Osimo, 21 marzo 2026 - Fase provinciale del TROFEO SCACCHI SCUOLA 2026. Gli studenti del Corridoni-Campana portano a casa le medaglie del primo e del terzo posto nella categoria "Allievi Assolute" e del primo posto nella categoria "Allievi Femminile" - facebook.com facebook